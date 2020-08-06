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    • 06.08.2020 16:11
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    Son dakika: bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...

    , koronavirüs salgını nedeniyle kuralları uymayanları ve rehavete kapılanları ısrarla uyarmaya devam ediyor. Vaka sayılarının tedbirsiz davranışlar sonrası yeniden bin bandını aşmasıyla birlikte , bir koronavirüs hastasının kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. Mektupta korkutan ifadeler ile yaşananlar anlatılıyor.

    Fahrettin Koca bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...

    , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

    , Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

    Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

    ''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi.

    Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Fahrettin Koca bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...
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