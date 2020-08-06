Son dakika: AK Parti'den Lübnan'a yardım açıklaması: Türkiye asla yalnız bırakmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz var olsun. 'Koca Yusuf' adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı. Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." paylaşımında bulundu.

Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı.



Milletimiz sağolsun.

Devletimiz varolsun...



Koca Yusuf adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını #Lübnan'a ulaştırdı. pic.twitter.com/Sj4U9iBFaP — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 6, 2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.





Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderildi.

Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.