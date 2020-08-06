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    • 06.08.2020 15:21
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberine göre, koordinesinde ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu, Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    , emniyet ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 'ın Cizre ilçesinde 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı, her geçen gün artıyor. ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu, 'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösterdiği ve birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi.

    OCAK AYINDAN BU YANA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 137 OLDU
    Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.


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