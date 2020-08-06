



İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ve talimatlar doğrultusunda hem denetim hem de bilgilendirme yaptıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Dünyayı tehdit eden bu virüs musibetinin son haftalarda artan vakalarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'mız 81 vilayete bir genelge gönderdi. Bu genelgede her zaman ifade edildiği gibi başta temizlik, maske ve fiziksel mesafeye riayet etmenin, bu hastalıkla başa çıkmanın en önemli üç unsurları olduğu ifade edildi. Dünyayı tehdit eden ülkemizi sıkıntıya sokan ve halen devam eden bu sıkıntıyla mücadele için sahadayız. Bugün itibariyle konaklama tesislerinde, berber ve kuaförlerde, pazar yerlerinde, lokantalarda, kafelerde denetimler sürüyor. Bunun yanında yine restoranlarda, kahvehane ve kıraathanelerde, ticari ve şehirler arası ulaşım araçlarında, insanların yoğun olabildiği ve Covid-19 riskinin fazla olabileceği tüm yerlerde denetim ekiplerimiz her gün her saat denetim faaliyetini devam ettirecektir" dedi.