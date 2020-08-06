Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2020 11:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2020 11:45
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi

    Son dakika haberine göre, , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla 14 ayrı videokonferans görüşmesi yaptı.

    Bakan Koca'dan 14 ayrı videokonferans görüşmesi

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla 14 ayrı videokonferans görüşmesi yaptı.


    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün il değerlendirme toplantılarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla il bazında 14 ayrı videokonferansta bir araya geldiğini bildirdi.


    Koca, görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

    "Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik. Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eşgüdümü sağladık. İçişleri Bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz."


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri