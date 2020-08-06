Valilik genelge göndermişti! Büyük koronavirüs denetimi başladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontroller yürütüyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleniyor.

Eyüpsultan Odayeri Işıklar Kavşağı'nda yapılan trafik denetimlerinde jandarma trafik timlerince, sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, araç kullanırken kesinlikle telefon kullanmamaları, uykusuz ve yorgun olarak trafiğe çıkmamaları gerektiği de hatırlatıldı.

Denetimlerde drone kullanılırken, uygulamaya dedektif köpekleri de katılıyor.