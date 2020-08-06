Instagram Reels nedir? Instagram Reels nasıl kullanılır?

Instagram Reels nedir? Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'dan yeni bir atak geldi. TikTok benzeri bir özellik olan Reels kullanıma açıldı. Instagram Reels nasıl kullanılır sorusuna Instagram kullanıcıları yanıt aramaya başladı. TikTok'tan farklı olarak Reels ile kullanıcılar çektiği videoları direkt mesaj yoluyla arkadaşlarına özel olarak gönderilebilecek veya ana sayfalarında paylaşılabilecek.

INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram'ın Reels özelliği ile çekilmiş 15 saniyelik videolar, gönderi ya da hikaye olarak paylaşılabiliyor.