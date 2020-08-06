PYBS 2020 bursluluk kaç puan ile kazanılır? Bursluluk sınavı taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve maddi destek sağlayan bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sınav tarihine az bir zaman kalan bursluluk sınavında hangi konulardan sorumlu olunacak? Taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilen tüm bilgiler…
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
BURSLULUK SINAVI PUANLARI
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
BURSULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."
İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim süreçlerinde maddi yardımda bulunmak amacıyla yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İOKBS sınavı başvuru şartları şunlar:
-Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak
-Sınıf tekrarı yapmamış olmak
-Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak
-Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması.