PYBS 2020 bursluluk kaç puan ile kazanılır? Bursluluk sınavı taban puanları

BURSULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim süreçlerinde maddi yardımda bulunmak amacıyla yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İOKBS sınavı başvuru şartları şunlar:

-Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak

-Sınıf tekrarı yapmamış olmak

-Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak

-Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması.