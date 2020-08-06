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    • 06.08.2020 11:23
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    İpsala'da operasyon! TIR'dan 227 kilo esrar çıktı

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala ’nda 227 kilogram ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemeler ve saha personelinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, ’dan 'ye giriş yapan yabancı plakalı bir TIR riskli olarak değerlendirildi.

    Sınır kapısında operasyon! 227 kilo...

    Gümrük idaresine 'plaka saç' cinsi eşya taşıdığı beyan edilen TIR, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin de şüpheli yoğunluk gözlenen bölümlere tepki vermesi üzerine, İpsala ve İstihbarat Müdürlüğü personelince TIR'ın dorsesinin taban bölümünde bulunan gizli bölmeler tek tek açıldı.

    Toplam 15 gizli bölmedeki 209 pakete test cihazı ile yapılan kontroller sonucu, paketlerin içerisinde esrar olduğu saptandı. 227 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alınırken, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor.

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