Gümrük idaresine 'plaka saç' cinsi eşya taşıdığı beyan edilen TIR, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin de şüpheli yoğunluk gözlenen bölümlere tepki vermesi üzerine, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince TIR'ın dorsesinin taban bölümünde bulunan gizli bölmeler tek tek açıldı.

Toplam 15 gizli bölmedeki 209 pakete uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontroller sonucu, paketlerin içerisinde esrar olduğu saptandı. 227 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alınırken, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor.