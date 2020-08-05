İşte Şebnem Bursalı'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Bayram sonrası siyaset, CHP için yine yeni bir bölünme ve partileşme kulisleriyle başladı. Son seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye karşı kurultay salonunda yapılan saygısızlık, bardağı taşıran son damla oldu. Kulislerde gezindiğinizde CHP içinde siyaset yapmasına izin verilmeyen İnce'nin yeni parti kurma çalışmaları olduğu söylentilerinin devamında; başka parti kurma çalışmalarının da olduğu görülüyor. Partinin hemen her kademesinde bulunmuş ama bugün gerekli- gereksiz gerekçelerle parti dışına itilmiş, atılmış isimlerin bu arayışta oldukları görülüyor. İlerleyen günlerde bu arayışlar tek bir adreste mi toplanır yoksa çok parçalı yeni CHP'ler mi oluşur zaman gösterecek muhakkak.

On gün önce yapılan CHP'nin son kurultayında Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan A Takımı'nın önemli kısmının delege tarafından çizik yemesinin, danışıklı dövüş olduğu konuşulurken; kurultay salonunda Muharrem İnce'ye yapılan saygısızlığın, sadece oturma düzeninden ibaret olmadığı da ortaya çıktı.

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