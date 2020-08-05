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    • 05.08.2020 10:08
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    Sabah gazetesi yazarı : 'yi sarstı!

    Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı lerinde ’nin adayı olan ’nin, seçimlerin hemen ardından parti ile arasında soğuk rüzgarlar esti. Koronavirüs salgınına rağmen yapılan Kurultay’da da İnce’nin arka sıralara atılması dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde İnce’nin yeni bir parti kuracağı iddia edildi. İnce’nin kurağını haberleri CHP’yi adeta sarstı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Anlaşılan o ki; yeni yasama yılı ile birlikte CHP'de de sular epey ısınmaya aday...” dedi.

    Muharrem İnce CHP'yi sarstı!

    İşte Şebnem Bursalı'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Bayram sonrası siyaset, için yine yeni bir bölünme ve partileşme kulisleriyle başladı. Son lerde partinin cumhurbaşkanı adayı 'ye karşı kurultay salonunda yapılan saygısızlık, bardağı taşıran son damla oldu. Kulislerde gezindiğinizde CHP içinde siyaset yapmasına izin verilmeyen İnce'nin yeni parti kurma çalışmaları olduğu söylentilerinin devamında; başka parti kurma çalışmalarının da olduğu görülüyor. Partinin hemen her kademesinde bulunmuş ama bugün gerekli- gereksiz gerekçelerle parti dışına itilmiş, atılmış isimlerin bu arayışta oldukları görülüyor. İlerleyen günlerde bu arayışlar tek bir adreste mi toplanır yoksa çok parçalı yeni CHP'ler mi oluşur zaman gösterecek muhakkak.

    On gün önce yapılan CHP'nin son kurultayında 'nun anahtar listesinde yer alan A Takımı'nın önemli kısmının delege tarafından çizik yemesinin, danışıklı dövüş olduğu konuşulurken; kurultay salonunda Muharrem İnce'ye yapılan saygısızlığın, sadece oturma düzeninden ibaret olmadığı da ortaya çıktı.

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