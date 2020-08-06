MEBBİS il dışı tayin başvuru başladı mı? İl dışı tayin ne zaman başlar? İl dışı atama kontenjan açıklandı mı?

İl dışı tayin başvuru başladı mı? MEBBİS il dışı tayin ne zaman başlar? İl dışı atama kontenjan açıklandı mı? Başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekecek. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Peki, il dışı tayin başvuru başladı mı?

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU BAŞLADI MI?

İl dışı tayin atama başvurularının 6 Ağustos tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Ancak başvurular henüz başlamadı. Gün içerisinde başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.

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