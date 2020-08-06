MEBBİS il dışı tayin başvuru başladı mı? İl dışı tayin ne zaman başlar? İl dışı atama kontenjan açıklandı mı?

İl dışı tayin başvuru başladı mı? MEBBİS il dışı tayin ne zaman başlar? İl dışı atama kontenjan açıklandı mı? Başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekecek. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Peki, il dışı tayin başvuru başladı mı?
İL DIŞI TAYİN BAŞVURU BAŞLADI MI?
İl dışı tayin atama başvurularının 6 Ağustos tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Ancak başvurular henüz başlamadı. Gün içerisinde başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2′ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
İL DIŞI ATAMA KONTENJAN AÇIKLANDI MI?
İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjan açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.