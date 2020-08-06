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    • 06.08.2020 14:49
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    giriş belgeleri erişime açıldı

    16 Ağustos'ta yapılacak olan 2020-/1 sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek olan kişiler belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

    ALES giriş belgeleri erişime açıldı

    tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-/1) belgeleri erişime açıldı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

    2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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