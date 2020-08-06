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    • 06.08.2020 14:39
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    Son dakika: 'de orman ı

    Son dakika haberine göre, ’nin Bayramiç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman ı çıktı. İlk belirlemelere göre 0.2 hektarlık alan zarar görürken, yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Çanakkale'de orman yangını
    'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı.





    İlk belirlemelere göre 0.2 hektarlık alan zarar görürken, yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.


    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale'de orman yangını
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