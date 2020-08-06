Kocaeli Üniversitesi 2020 taban puanları ve 4 yıllık bölüm puanları merak ediliyor. YKS tercihleri bugün başladı. Peki 2020 yılında Kocaeli Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık bölümler listesi... YÖK Atlas, bugün başlayan üniversite tercih süreci ile birlikte adaylar tarafından araştırılıyor. YÖK Atlas tercih robotu YKS tercihlerinde adaylara yardımcı olmak ve yol göstermek adına hizmet veren çok önemli bir sistem. YÖK Atlas üzerinden adaylar tercih etmek istedikleri bölümlerin ve üniversitelerin geçmiş yıllardaki istatistiklerini görebiliyor ve böylece puanları ile başarı sıralamalarına en uygun tercihleri yapabiliyor. YÖK Atlas giriş haberimizde
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp SAY 250 494,688 8637
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DİL 70 413,988 11477
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80 390,098 17285
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 394,016 19034
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 392,879 19916
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 80 371,719 22198
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği SAY 80 463,527 22427
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 290 403,623 22714
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 414,057 54065
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 360,513 60862
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 60 356,928 67677
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 364,687 70086
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği SAY 80 388,276 74239
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90 388,158 74343
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 70 385,129 76874
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 375,685 85139
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80 375,242 85537
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık SAY 100 372,828 87754
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 346,922 90091
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 350,864 94579
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği SAY 90 365,686 94716
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 120 364,266 96192
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) SAY 50 361,777 98676
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 80 356,015 104792
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) SAY 50 345,493 116625
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 335,279 122008
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 120 337,102 127275
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 337,021 127380
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 80 334,954 130055
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Fakülte) SAY 90 328,521 138969
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 329,341 141270
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 328,732 143813
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 90 322,659 147866
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80 325,396 155312
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56 315,569 159472
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği SAY 56 315,533 159529
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih SÖZ 70 322,945 164384
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık SAY 70 309,526 170180
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği SAY 45 309,498 170253
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 60 307,322 174429
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 319,292 178729
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 70 315,054 182698
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık SÖZ 80 315,291 195456
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) EA 60 310,255 198207
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70 307,662 207110
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80 290,747 209766
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50 289,422 213018
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik SÖZ 80 310,364 217384
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Fakülte) SAY 70 284,838 224479
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80 305,259 241969
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği SAY 80 276,913 246358
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği SAY 60 276,287 248117
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90 296,453 249725
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 274,954 252039
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50 291,968 268764
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 70 268,994 270653
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80 298,471 276653
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım -2 TYT 60 323,093 286378
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Matematik SAY 70 263,704 288624
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 261,785 295572
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler EA 90 286,047 296087
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 11 261,339 297207
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi EA 50 283,879 306632
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 288,722 332107
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi -2 TYT 60 310,196 348993
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji SAY 40 245,562 363634
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya SAY 80 243,114 375650
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fizik SAY 20 241,5 383695
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50 268,258 394545
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80 267,529 399203
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 50 265,162 414722
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 TYT 60 295,941 435264
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat EA 90 261,793 437955
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme EA 90 260,531 446924
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80 259,983 450887
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 TYT 70 290,522 473751
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı -2 TYT 70 289,166 483692
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 254,558 491809
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) EA 50 251,237 518364
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 55 282,035 540954
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet -2 TYT 70 281,409 546352
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (UÖ) TYT 50 281,132 548698
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon EA 50 244,809 573747
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) EA 80 241,06 608887
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) EA 2 239,262 626203
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Podoloji -2 TYT 50 271,934 632637
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş ve Uğraşı Terapisi -2 TYT 60 271,839 633575
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) EA 80 238,102 637609
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı -2 TYT 60 270,329 648364
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik -2 TYT 60 268,505 666687
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 TYT 65 267,875 673143
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 80 234,544 673858
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (İÖ) EA 50 233,65 683022
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 TYT 65 265,646 696453
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi -2 TYT 50 265,113 702060
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe EA 50 230,863 711279
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 70 261,696 738989
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70 261,445 741820
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 65 260,007 758074
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 259,902 759247
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji EA 40 220,981 787696
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi -2 TYT 65 256,811 795214
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60 256,415 799877
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) EA 30 197,171 824449
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 TYT 60 254,281 825725
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Deniz Ulaştırma ve İşletme -2 TYT 80 254,234 826297
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik -2 TYT 55 253,536 834773
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 60 252,814 843752
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 60 252,435 848506
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gemi Makineleri İşletme -2 TYT 70 250,855 868051
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi -2 TYT 50 247,295 913037
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi -2 TYT 65 246,565 922510
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı -2 TYT 65 246,478 923658
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 246,351 925379
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 45 245,808 932380
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 TYT 50 245,803 932434
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) TYT 40 245,525 936006
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60 245,244 939582
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 243,649 959900
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi -2 TYT 100 241,036 993623
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi -2 TYT 50 240,476 1000701
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) TYT 25 240,343 1002412
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60 239,224 1016677
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60 238,769 1022547
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 TYT 50 238,388 1027358
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi -2 TYT 55 238,006 1032339
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi -2 TYT 80 236,674 1049409
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık -2 TYT 40 236,252 1054787
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 235,954 1058657
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 235,054 1070465
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi -2 TYT 70 233,817 1086776
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 TYT 45 233,738 1087823
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 233,654 1088901
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi -2 TYT 40 231,537 1117171
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 230,929 1125461
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Lojistik -2 TYT 70 230,885 1126057
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi -2 TYT 50 229,288 1147710
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi -2 TYT 50 228,868 1153722
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 227,348 1175110
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 TYT 70 226,952 1180800
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turist Rehberliği -2 TYT 60 226,509 1187029
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 226,276 1190344
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji -2 TYT 25 225,2 1205641
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Deniz ve Liman İşletmeciliği -2 TYT 70 224,391 1217523
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Atçılık ve Antrenörlüğü -2 TYT 30 224,216 1220007
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 90 223,483 1230422
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 TYT 25 223,431 1231167
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi -2 TYT 70 223,32 1232732
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Kalıpçılık -2 TYT 30 222,579 1243350
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 TYT 40 222,285 1247631
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret -2 TYT 60 220,83 1268342
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi -2 TYT 40 220,052 1279417
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 40 219,826 1282524
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık -2 TYT 100 218,979 1294480
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 TYT 70 218,746 1297741
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) TYT 40 217,696 1312477
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 TYT 70 217,216 1319174
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) TYT 30 216,77 1325358
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret -2 TYT 65 215,523 1342769
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 TYT 60 214,148 1362461
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 TYT 70 213,597 1370514
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 60 213,102 1377577
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 TYT 30 212,761 1382451
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 TYT 50 212,4 1387624
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Oto Boya ve Karoseri -2 TYT 30 210,932 1408887
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler -2 TYT 60 209,203 1434186
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 TYT 50 207,07 1466128
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çevre Koruma ve Kontrol -2 TYT 40 206,428 1475828
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kozmetik Teknolojisi -2 TYT 25 205,151 1495138
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret -2 TYT 110 203,798 1515890
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 TYT 90 203,484 1520687
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 65 203,456 1521095
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi -2 TYT 80 202,208 1540356
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 TYT 80 201,707 1548002
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi -2 TYT 50 201,001 1558874
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 TYT 80 200,636 1564461
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek)(İÖ) TYT 40 200,488 1566628
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60 199,04 1588471
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma -2 TYT 30 198,397 1598161
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret (İÖ) TYT 40 198,214 1600897
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 TYT 40 198,149 1601866
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1 197,95 1604912
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Seramik, Cam ve Çinicilik -2 TYT 30 197,265 1615039
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80 195,996 1633292
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 TYT 100 195,365 1642344
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 50 195,262 1643767
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 195,185 1644859
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret (İÖ) TYT 40 194,16 1658809
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 TYT 40 192,985 1673763
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi (UÖ) TYT 80 192,502 1679383
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 TYT 60 192,292 1681891
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Emlak ve Emlak Yönetimi -2 TYT 60 192,184 1683169
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60 192,075 1684405
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi -2 TYT 60 191,394 1692103
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40 189,739 1708636
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma (Kız)(İÖ) TYT 30 188 1722608
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50 186,205 1733249
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fidan Yetiştiriciliği -2 TYT 20 185,995 1734252
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 179,631 1749159
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çevre Temizliği ve Denetimi -2 TYT 60 175,043 1755118
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 50 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Organik Tarım -2 TYT 35 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi -2 TYT 20 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kuyumculuk ve Takı Tasarımı -2 TYT 40 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Seramik, Cam ve Çinicilik (KKTC Uyruklu) TYT 1 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 55 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 60 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası -2 TYT 40 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Boya Teknolojisi -2 TYT 30 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret (İÖ) TYT 60 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 30 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 70 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tekstil Teknolojisi -2 TYT 30 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 35 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UÖ) TYT 80 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Podoloji (KKTC Uyruklu) TYT 2 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kaynak Teknolojisi -2 TYT 40 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş ve Uğraşı Terapisi (KKTC Uyruklu) TYT 1 — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği SAY 70 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Jeofizik Mühendisliği SAY 10 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 Dolmadı Dolmadı
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
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