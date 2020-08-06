İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması! 2020 İstanbul Üniversitesi puanları ne kadar?

İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması! İstanbul Üniversitesi puanları ne kadar? YKS tercihlerinin 6 Ağustos tarihinde başlayacak olmasıyla üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları sorgulanıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nasıl? 2020 İstanbul Üniversitesi puanlarına YKS tercih kılavuzundan ulaşılabiliyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1078972 taban puanı 234,41172
İstanbul Üniversitesi Adalet (Açıköğretim) başarı sırası 1132449 taban puanı 230,41444
İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) 1228240 taban puanı 223,63703
İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1430781 taban puanı 209,43750
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) başarı sırası 1492660 taban puanları 205,31525
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 815 701949 taban puanı 265,12394
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1160827 taban puanları 228,35902
İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı
İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) başarı sırası 1682917 taban puanı 192,20805
İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 946434 taban puanı 244,71405
İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı
İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı
İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1208799 taban puanı 224,98244
İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı
İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) başarı sırası 1716601 taban puanı 188,79546
İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) başarı sırası 1731967 taban puanı 186,46381
İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) başarı sırası 1748818 taban puanı 179,87976
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.