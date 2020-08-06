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    • 06.08.2020 10:56
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    'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama

    , “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." dedi.

    Bakan Selçuk: Okullar açılmasın” demek...

    Son dakika haberi..., koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı yönünde ortaya atılan sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. , okulların açılmaması gerektiğini söyleyenlere 'Önce maske ve tedbir' diyerek çocukların üzerindeki sorumluluğumuzu hatırlattı.

    Bakan Selçuk'un açıklaması;

    "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."

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