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    • 05.08.2020 10:20
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    medyasından itirafı: ’yi dışlamak imkansız!

    ’nin ’deki haklarını korumak için yaptığı “denklem değiştirici hamleler” dünyanın en çok konuştuğu stratejik konulardan biri haline geldi. Son olarak ’nin gazetesi, bölgesel izalosyonu kıran Türkiye’yi artık ’den dışlamanın çok zor olduğunu yazdı.

    ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye’yi dışlamak imkansız!

    Dünya medyasında, 'nin 'de kuşatılma girişimlerine karşı başlattığı uluslararası hukuka dayalı askeri, siyasi ve diplomatik çerçevedeki girişimlerinin haklılığına yer veren yayınlara bir yenisi eklendi.

    Türkiye'nin 'de yürüttüğü etkin stratejinin detaylı değerlendirmesine yer veren merkezli The gazetesinde Yaroslav Trofimov imzalı haberde, bölgedeki girişimler karşısında Türkiye'nin hamlelerinin beklenmesi gerek bir gelişme olduğunu kaydederek, bölgede oluşan yeni durumu "Türkiye'yi dışlamak artık zor" yorumuyla okuyucusuna aktardı. Gazete, Türkiye'nin "Mavi Vatan" stratejisinin etkin şekilde tatbik edilmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirtti.

    BÖLGENİN EN BÜYÜK EKONOMİSİ

    Yazıda, Doğu Akdeniz'de doğal gaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, çok sayıda rakibin deniz iddialarını tetiklediği, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği görüşü paylaşıldı. Bir tarafta , , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 'ın olduğu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomisi Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi. Türkiye'nin, bölgesel izolasyonunu kırdığı aktarıldı.

    ENERJİ DENKLEMİNİ BOZDU

    Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı." ifadesi kullanıldı.Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, bölgede 'yı denklem dışında tutan enerji projelerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapıyor.

    Orta Akdeniz'de tatbikat

    Öte yandan , 'de Türk donanmasının gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan mesajda, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan fırkateynlerimiz ile fırkateynlerde konuşlu helikopterler, SAT, SAS ve Amfibi Hücum Timi personeli, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti." ifadelerine yer verildi.

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