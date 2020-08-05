ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye’yi dışlamak imkansız!

Dünya medyasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kuşatılma girişimlerine karşı başlattığı uluslararası hukuka dayalı askeri, siyasi ve diplomatik çerçevedeki girişimlerinin haklılığına yer veren yayınlara bir yenisi eklendi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü etkin stratejinin detaylı değerlendirmesine yer veren ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde Yaroslav Trofimov imzalı haberde, bölgedeki girişimler karşısında Türkiye'nin hamlelerinin beklenmesi gerek bir gelişme olduğunu kaydederek, bölgede oluşan yeni durumu "Türkiye'yi dışlamak artık zor" yorumuyla okuyucusuna aktardı. Gazete, Türkiye'nin "Mavi Vatan" stratejisinin etkin şekilde tatbik edilmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirtti.

BÖLGENİN EN BÜYÜK EKONOMİSİ

Yazıda, Doğu Akdeniz'de doğal gaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, çok sayıda rakibin deniz iddialarını tetiklediği, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği görüşü paylaşıldı. Bir tarafta Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın olduğu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomisi Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi. Türkiye'nin, bölgesel izolasyonunu kırdığı aktarıldı.

ENERJİ DENKLEMİNİ BOZDU

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı." ifadesi kullanıldı.Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, bölgede Ankara'yı denklem dışında tutan enerji projelerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapıyor.

Orta Akdeniz'de tatbikat

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Orta Akdeniz'de Türk donanmasının gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan mesajda, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan fırkateynlerimiz ile fırkateynlerde konuşlu helikopterler, SAT, SAS ve Amfibi Hücum Timi personeli, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti." ifadelerine yer verildi.