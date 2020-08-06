6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona ererken bugün yapılan çekilişlerle beraber kazanan şanslı sayılar da belli oldu. Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Şans oyunları oynayan vatandaşlar bu kapsamda 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte bugün Süper Loto'da kazanan sayılar...
6 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
9 - 20 - 21 - 25 - 38 - 53
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
KURALLAR
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.