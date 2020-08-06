İsmael Yazcı'nın sırasıyla Reyhanlı Devlet Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra ileri tetkik ve tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

BBC TÜRKÇE'NİN YALAN HABERİNİ DÜZELTECEK Mİ?

İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesi; 5 Ağustos 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, Suriyeli İsmael Yazcı'nın Türkiye'ye gelemediğini iddia etmişti.

Haberde, "Cilvegözü sınır kapısı Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı. İsmail gibi 400 kanser hastası Suriyeli, ameliyat olabilmek için Türkiye'ye geçmeyi bekliyor: 'Türkiye'den sınırı açmasını istiyoruz... Yaşamak için başka şansım yok'" iddia edildi.

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