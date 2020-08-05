YKS 2020 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları yokatlas.yok.gov.tr'de

yokatlas.yok.gov.tr: 2020 yılı YÖK Atlas YKS tercih robotu, tercihlerin başlaması ile birlikte güncellendi ve erişime açıldı. YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
2020 YKS TERCİHLERİ LİSANS ÖN VE LİSANS AYRI SAYFALARDA
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2020
ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayınlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU GÜNCELLENDİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih robotunun güncellendiği ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin erişimine açılacağı bildirildi. Yayımlanan tercih robotunda adaylar, YKS 'de aldığı puana göre tercih edebilecekleri bölümleri görebilmektedir.
TYT puanı ile 2 yıllık bir üniversite yazmak isteyen bir aday , YÖK Atlas tercih robotunda TYT puan türünü seçerek tercih edebileceği bölümlere bakabilir. Arama yaptıktan sonra yukarıdaki gibi bölümler , puana göre sıralanır ve önce en yüksek puanlar size gösterilir. Sayfaları geçerek puanınıza göre tercih edebileceğiniz bölümlere ve üniversitelere bakabilirsiniz.
YÖK ATLAS'TA NELER ÖĞRENİLİR?
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?
YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
2020 YKS SAYISAL PUANINA GÖRE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Sayısal öğrencileri için puan türleri MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 şeklinde ayrılmaktadır.
MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;
- Matematik Öğretmenliği,
- Astronomi Bilimi,
- Uzay Bilimi,
- İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.
MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;
- Fen Bilgisi Öğretmenliği,
- Fizik Öğretmenliği,
- Kimya Öğretmenliği,
- Biyoloji Öğretmenliği,
- Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.
MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:
- Tıp,
- Veterinerlik,
- Eczacılık,
- Diş Hekimliği,
- Genetik Mühendisliği,
- Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.
MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;
- Bilgisayara Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği,
- Elektronik Mühendisliği,
- Makine Mühendisliği,
- Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.
2020 YKS EŞİT AĞIRLIK PUANI İLE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Eşit ağırlık öğrenciler için uygulamada olan puan türleri TM-1, TM-2 ve TM-3 şeklinde ayrılmaktadır.
TM-1 puanı matematiğin daha yüksek oranda incelendiği bir alandır. Bu puan türü üzerinden:
- Bankacılık,
- İşletme,
- Muhasebe,
- Maliye,
- Pazarlama,
- Uluslar arası Lojistik,
- Ekonomi,
- Sigortacılık gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.
TM-2 puanı sözel kısmın ve sayısal kısmın yakın oranlarda olduğu puan türüdür. Bu puan türüyle girilebilecek bölümler şunlar;
- Hukuk,
- Uluslar arası İlişkiler,
- Sınıf Öğretmenliği,
- Kamu Yönetimi
- Bilim Tarihi gibi bölümlere tercih yapılabilmektedir.
TM-3 puanı hesaplanırken ise alan ağırlığı Türkçe ve Edebiyat kısmıdır. TM-3 puanıyla girilebilecek bölümler;
- Çocuk Gelişimi,
- Sosyoloji,
- Grafik,
- Felsefe,
- Rehberlik Öğretmeni,
- Danışmanlık
- Arkeoloji gibi bölümlere tercih edilebilmektedir.
2020 YKS SÖZEL PUANIYLA GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Sözel alanı öğrenciler için ise TS-1 ve TS-2 puanları bulunmaktadır.
TS-1 puanında sosyal bilimler dersleri etkilidir. TS-1 puanıyla girilebilecek bölümler;
- Coğrafya Öğretmenliği,
- Reklamcılık,
- Radyo Ve Televizyon,
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
- İletişim,
- Basın ve Yayın,
- Arkeoloji,
- Sanat Tarihi ve bu gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.
TS-2 puanı ile ise daha çok Türkçe ve Tarih konularının yüzdeleri ağırlık göstermektedir. Bu puan türü ile girilebilecek bölümler;
- Tarih Öğretmenliği,
- Türkçe Öğretmenliği,
- Edebiyat Öğretmenliği,
- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Film Yönetmeni,
- Sanat Tarihi gibi bölümlere tercih verilebilmektedir.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
- Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları,
- Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı,
- Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler,
- Yerleşenlerin geldikleri iller,
- Yerleşenlerin öğrenim durumu,
- Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları,
- Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları,
- Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri,
- Yerleşenlerin mezun oldukları liseler,
- Yerleşen okul birincileri,
- Taban puan ve başarı sırası istatistikleri,
- Yerleşen son kişinin profili,
- Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları,
- Yerleşenlerin YGS puanları,
- Yerleşenlerin YGS başarı sıraları,
- Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri,
- Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar,
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler),
- Yerleşme koşulları, bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.