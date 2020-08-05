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    Terör sevici çıldırdı! ’nın ’ye yönelik nın ardından çılgına döndü

    Terör örgütü /’ye verdiği destekle bilinen bu kez de 'nın 'deki 4 ile seyahat uyarısını kaldırmasının ardından adeta çıldırdı. Almanya'nın Türkiye'deki 4 ile seyahat uyarısını kaldırmasına Türk kökenli Alman vekil Sevim Dağdelen, Sevim Dağdelen tepki gösterdi.

    Terör sevici Sevim Dağdelen çıldırdı! Almanya’nın seyahat kararının ardından...

    Koronavirüs salgınının ve Avrupa'da kontrol altına alınmasının ardından, tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar yeniden başladı. sezonunun da açılmasıyla hava trafiğinde yoğunluk başladı.

    ALMANYA SEYAHAT UYARISINI KALDIRDI

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

    Almanya internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, , ve için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

    TERÖR SEVİCİ DAĞDELEN YİNE BOŞ DURMADI

    Alınan bu karar, Federal Meclisteki Alman-Türk parlamenterler grubunun başkanı Terör örgütü /'ye verdiği destekle bilinen 'i rahatsız etti.

    Dağdelen, federal hükümet tarafından alınan son kararı eleştirdi: "Tatil bölgelerinde seyahat uyarısının kaldırılması, Erdoğan'a boyun eğmek anlamına geliyor. Anlaşılan -Türkiye'deki güvenilmeyen rakamlara rağmen- Alman hükümetinin hamle yapması için, sadece Türk bakanların masaya sıkça vurması yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

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