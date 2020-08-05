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    • 05.08.2020 17:31
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    Başkanı Şentop, Meclis Başkanı ile görüştü

    Başkanı , Meclis Başkanı 'yi telefonla arayarak 'ta meydana gelen yla ilgili taziyelerini iletti, 'nin desteğe hazır olduğunu bildirdi.

    TBMM Başkanı'ndan Lübnan'a taziye telefonu

    Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Meclis Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Berri'ye, Limanı'nda meydana gelen lar neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Şentop, Lübnan Meclis Başkanı'nın şahsında kardeş Lübnan halkına taziyelerini sundu. Şentop, "Türkiye, daima Lübnan'ın yanında olmuştur. Bu zor süreçte de ihtiyaç duyulabilecek her konuda, tüm imkanlarımızla Lübnan'a destek ve yardım sağlamaya hazırız." dedi.

    'ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la görüşerek yardım önerisini ilettiğini hatırlatan Şentop, Lübnan'dan gelecek yönlendirmeye göre yardımların planlanıp kısa süre içinde ulaştırılabileceğini belirtti.

    Berri ise patlamada Beyrut'un büyük bir kısmının zarar gördüğünü söyledi. Şentop'a teşekkür eden Berri, "Böyle zor zamanlarda dostluklar, kardeşlikler belli olur." ifadelerini kullandı.

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