Milli Piyango şans oyunlarında 1 Ağustos tarihi itibariyle yeni bir dönem başladı. Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Milli Piyango çekilişlerinin gününde, saatlerinde ve formatında bazı değişiklikler yapıldı. Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda şans oyunları oynayan vatandaşlar Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şans Topu ve Sayısal Loto hangi günler çekiliyor? İşte çekilişlerin yapıldığı günler
ŞANS TOPU VE SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günler saat 21.30'da; Şans Topu ise sadece çarşamba günleri saat 20.00'de çekilecek.
AĞUSTOS 2020 ÇEKİLİŞ PLANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.