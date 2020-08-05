Milli Piyango şans oyunlarında 1 Ağustos tarihi itibariyle yeni bir dönem başladı. Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Milli Piyango çekilişlerinin gününde, saatlerinde ve formatında bazı değişiklikler yapıldı. Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda şans oyunları oynayan vatandaşlar Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şans Topu ve Sayısal Loto hangi günler çekiliyor? İşte çekilişlerin yapıldığı günler

ŞANS TOPU VE SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günler saat 21.30'da; Şans Topu ise sadece çarşamba günleri saat 20.00'de çekilecek.