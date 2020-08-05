İstanbul Fatih'te bulunan Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine giren Şaban Gül isimli kişi İslam dinini aşağılayıcı cümleler sarf etmişti. Türbe içerisinde telefonu ile video çeken Gül, peygamber efendimizden geriye kalan kutsal emanetler ve dini inançlar üzerine skandal ifadeler kullanmıştı.

KUTSAL EMANET VE İSLAM DİNİYLE DALGA GEÇTİ

Bu tür yerlerle insanların koyunlaştırıldığını söyleyen ve sözde müritleri bulunan Şaban Gül'e türbede bulunan vatandaşlardan tepki gelerek eleştirileri başka platformlarda yapmasını kendisini dinlemek zorunda olmadıklarını ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay sonrası bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında ifadeye çağrılan Şaban Gül kendisini arayan emniyet güçlerine ifadeye gelmeyeceğini, kendisini bulabilirlerse ifadesini alacağını belirtti.





"HAKARET İÇEREN SÖZLER SARFETMEDİM"

Polislerin yakalayarak gözaltına aldığı Şaban Gül, emniyette verdiği ifadesinde Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine giderek video çektiğini, çektiği video içerisinde insanları din adı altında kandırdıklarını söylediğini ve türbe içerisinde bulunan başkaca kişiler tarafından tepki aldığı için gittiğini, hakaret içerikli sözler kullanmadığını belirtti.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

İfadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan sahte şeyhin sabıkası kabarık çıktı. Şaban Gül'ün Kütahya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından daha önce hakkında yakalama kararının çıktığı ve yaklaşık 1,5 yıldır arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Mahkeme Şaban Gül'ün sabit bir ikamette bulunmaması ve üzerine atılı suçun tutuklama kararı tedbirine uygunluğa usulde bir engel bulunmaması, adli kontrol hükümlerini uygulamanın yetersiz olacağı göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.





ATAKAN IRMAK / SABAH