Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminlerinin bir kez daha önlendiğini ve bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MEGQCa3wHq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020