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    • 05.08.2020 14:10
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    Son dakika: MSB: 1 /’li terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli , / terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminlerinin bir kez daha önlendiğini ve bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    1'i daha etkisiz hale getirildi

    Milli , / terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminlerinin bir kez daha önlendiğini ve bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB: 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi
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