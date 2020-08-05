Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlar zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapıldı, senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da tatbikatla ilgili bir açıklama geldi.

MSB açıklamasında "Azerbaycan'da devam eden Turaz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor. " denildi.

İşte günlerdir devam eden ortak tatbikattan ajanslara düşen kareler...