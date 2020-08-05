Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken BL'de infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda bölgenin en önemli ticaret limanlarından BL büyük bir harabeye dönüştü.

Patlamada büyük ölçüde tahrip olan BL, başkentin kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunuyor. Lübnan Dağları'nın eteklerinde yer alan liman, Doğu Akdeniz'in en büyük ve en işlek limanlarından biri olarak Lübnan ekonomisinde önemli bir role sahip.