Bedelli askerlik fiyatı ne kadar? Yeni zamlı 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik fiyatı ne kadar? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik ücreti vatandaşların merak konusu oldu. Askere gidecek bazı vatandaşlar askerlik görevini bedelli olarak yapmak istiyor. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.