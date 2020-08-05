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    • 05.08.2020 11:18
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    Son dakika: 'nda acı bilanço: 60 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, tatili sürecindeki trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

    Kurban Bayramı'nda acı bilanço

    İçişleri Bakanlığı, tatili sürecindeki trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı.

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

    İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARI
    Çataklı ayrıca, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı. Çataklı, "Temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 5'i gri listede arananlar olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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