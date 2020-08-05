Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri! Amonyum Nitrat hangi alanlarda kullanılır?

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri merak ediliyor. Çok güçlü bir patlayıcı olan amonyum nitratın kullanımında ve depolanmasında son derece dikkatli olunması gerekiyor. Son olarak Lübnan'da meydana gelen büyük patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Amonyum Nitrat nedir?

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyağın oksitlenmesiyle oluşan nitrik asit, amonyakla birleştirilerek elde edilir ve formül olarak ise nh3 + hno3 › nh4no3 + h2o'ya denk gelir. Sıklıkla gübre olarak kullanılan maddenin patlayıcılığı oldukça yüksektir. Amonyum nitrat, granül halinde ve kireç ile karıştırılarak satılır.