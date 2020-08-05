Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri! Amonyum Nitrat hangi alanlarda kullanılır?

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri merak ediliyor. Çok güçlü bir patlayıcı olan amonyum nitratın kullanımında ve depolanmasında son derece dikkatli olunması gerekiyor. Son olarak Lübnan'da meydana gelen büyük patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Amonyum Nitrat nedir?
AMONYUM NİTRAT NEDİR?
Amonyağın oksitlenmesiyle oluşan nitrik asit, amonyakla birleştirilerek elde edilir ve formül olarak ise nh3 + hno3 › nh4no3 + h2o'ya denk gelir. Sıklıkla gübre olarak kullanılan maddenin patlayıcılığı oldukça yüksektir. Amonyum nitrat, granül halinde ve kireç ile karıştırılarak satılır.
AMONYUM NİTRAT NERELERDE KULLANILIR?
Genellikle gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitratın piyasada bulunan yaklaşık yüzde 33,5 oran kadarı ve tümü bitkiler tarafından kullanılabilecek nitelikte azot içerir. Yapay gübre yapımında en çok kullanılan azotlu bileşiktir.
Toz alüminyum ile amonyum nitrat karışımı olan amonallerin yükseltgen maddesini oluşturan bu bileşik, başka patlayıcılarının patlama hızını azaltmak amacıyla da kullanılır. Örneğin; amonyaklı dinamitler olarak bilinen patlayıcılarda, nitrogliserinin patlama hızı, amonyum nitratla denetim altına alınır.
Amonyum nitrat, farklı maddelerle güçlendirilerek nükleer bombalardan dahi daha güçlü patlamalara sebebiyet verebilir.
AMONYUM NİTRAT ÖZELLİKLERİ!
Amonyum nitrat renksiz ve kristalleşmiş bir maddedir. 169,6 derecede erir, sudaki çözünürlüğü de yüksektir. Sulu çözeltisi ısıtıldığında ayrışarak diazot monoksit gazını (güldürücü gaz) ortaya çıkarır. Katı amonyum nitrat kapalı bir hacimde ısıtıldığında patlayarak bileşenlerine ayrılır.
Amonyum Nitrat gübresinin suda hızlı ve kalıntısız çözünen bir yapıya sahip olmasından dolayı, damla sulama sistemlerinde sorunsuzca kullanılabilmektedir.
Çeltik hariç, her türlü hububatta, sebzede, meyve ağaçlarında, zeytinde, bağlarda, pamuk, mısır ve ayçiçeğinde kullanılabilmektedir.