Almanya'da taksicilik yapan Gürkan Tekoğlu, bayram iznine geldiği Hatay'dan Almanya'ya dönerken yol kenarındaki TIR'a arkadan çarptı. Konya-Ankara karayolunun 185. kilometresinde meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. 36 yaşındaki Gürkan Tekoğlu, eşi Pelin, kızları Melisa (6), Melina (4) ve kayınbiraderi M. Ali Eskisarılı (22) can verdi. Tekoğlu'nun kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

ECEL DÖNÜŞ YOLUNDA

Hatay'dan OL GP 220 plakalı araçlarıyla yola çıkan Tekoğlu ailesini ecel, dönüş yolunda yakaladı. Yaşanan feci kazanın ardından Gürkan Tekoğlu'nun Hatay'da yaşayan yakınları ile Almanya'da yaşayan anne ve babası yasa boğuldu.