Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Acı vatan! Ankara'da gurbetçi aile yaptı: 5 ölü

    Bayramı ’da geçiren gurbetçi aile ’ya dönerken ’da geçirdi. TIR’ın altına giren araçtaki herkes can verdi.

    Acı vatan

    Almanya'da taksicilik yapan , bayram iznine geldiği 'dan 'ya dönerken yol kenarındaki TIR'a arkadan çarptı. -Ankara karayolunun 185. kilometresinde meydana gelen da araç hurdaya döndü. 36 yaşındaki Gürkan Tekoğlu, eşi Pelin, kızları Melisa (6), Melina (4) ve kayınbiraderi M. Ali Eskisarılı (22) can verdi. Tekoğlu'nun kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

    ECEL DÖNÜŞ YOLUNDA
    Hatay'dan OL GP 220 plakalı araçlarıyla yola çıkan Tekoğlu ailesini ecel, dönüş yolunda yakaladı. Yaşanan feci kazanın ardından Gürkan Tekoğlu'nun Hatay'da yaşayan yakınları ile Almanya'da yaşayan anne ve babası yasa boğuldu.

    Haberler Yaşam Acı vatan! Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri