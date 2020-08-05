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    • 05.08.2020 13:22
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    Son dakika: ’te da : 7 yaralı

    ’te demir doğrama sında oksijen tüpü patladı. Yaşanan da 7 işçi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde Oduncular Sitesi mevkiinde bulunan bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında işçiler çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu ve duvarları yıkıldı. Çevredeki iş yerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobil de zarar gördü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    'te da meydana gelen da yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi.

    YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi.

    Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı
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