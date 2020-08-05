Gaziantep'te fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi.

Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler sürüyor.