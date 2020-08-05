Çökertme kebabı nasıl yapılır? Masterchef’te yapılan pratik çökertme kebabı tarifi!

Yapılışı:

Hem çookk pratik hemde çookk lezzetli parmak yedirten bir kebap tarifi

Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.

Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.

Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.

Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.

Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.

Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir

