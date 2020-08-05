Çökertme kebabı nasıl yapılır? Masterchef’te yapılan pratik çökertme kebabı tarifi!

Masterche Türkiye izleyicileri merakla yapılan yemekleri takip ediyor. dün akşamki bölümde yapılan hemen hemen herkesi çok severek yediği meşhur çökertme kebabı yapılınca pratik tarifi gündemde en çok araştırılanlar arasında girdi. Akşam sofralarınızı süsleyecek olan tadına ise doyum olmayan çökertme kebabı nasıl yapılır?
Malzemeler:
250-300 gr jülyen kesilmiş et
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Diğer Malzemeler;
4 dolu yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
1 fiske tuz (yoğurt için)
4 adet orta boy patates
1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
Sıvı yağ (kızartmak İçin)
1 kaşık domates biber sosu ya da salça
1 kaşık sıvı yağ
Yapılışı:
Hem çookk pratik hemde çookk lezzetli parmak yedirten bir kebap tarifi
Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.
Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.
Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.
Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.
Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.
Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.
Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.
İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir