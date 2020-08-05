MSB duyurdu: TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı

Milli Savunma Bakanlığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yollanacak yardımlarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, ''TSK'ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan'a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.'' ifadelerini kullandı.