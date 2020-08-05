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    • 05.08.2020 19:05
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    'ın, yöneticisi ve sürekli konuştuğu edildi

    organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya müşteki F.D'nin söyledikleri damga vurdu. Müşteki F.D., Oktar'ın firari üyeleri ve ile sürekli konuştuğunu etti.

    FETÖ yöneticileriyle sıkça konuşuyormuş

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 84. duruşmaya, önceki celse alınan ara karar gereği aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar ile izleyiciler alınmadı.

    Duruşmaya müşteki F.D'nin söyledikleri damga vurdu.

    Müştekilerden F.D. ifadesinde suç örgütü lideri Adnan Oktar ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Oktar'ın firari FETÖ üyeleri Abdullah Aymaz ve Halit Esendir ile sürekli konuştuğunu söyledi.

    Ayrıca, ABD'den 10 çanta dinleme cihazı aldırdığını da açıkladı. Mahkeme müştekileri dinlemeye devam edecek.
    Haberler Güncel Adnan Oktar'ın, FETÖ yöneticisi Abdullah Aymaz ve Halit Esendir sürekli konuştuğu itiraf edildi
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