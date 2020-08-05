İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 84. duruşmaya, önceki celse alınan ara karar gereği aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar ile izleyiciler alınmadı.

Duruşmaya müşteki F.D'nin söyledikleri damga vurdu. Müştekilerden F.D. ifadesinde suç örgütü lideri Adnan Oktar ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Oktar'ın firari FETÖ üyeleri Abdullah Aymaz ve Halit Esendir ile sürekli konuştuğunu söyledi.