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    • 05.08.2020 20:07
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    5 Ağustos açıklandı mı? çekilişi hangi gün ve saat kaçta yapılıyor?

    Bilindiği üzere 1 Ağustos tarihinden itibaren şans oyunlarında yeni bir dönem başladı. Süper Loto, Sayısal Loto, , On Numara ve Milli Piyango çekilişlerinin gününde, saatlerinde ve formatında bazı değişikliğe gidildi. Bu kapsamda çekilişlere dahil detayları bilmek isteyenler 5 Ağustos açıklandı mı sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Şans Topu çekilişi hangi gün ve saat kaçta yapılıyor? İşte merak edilen detaylar

    5 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

    5 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı bayilerden şans oyunu oynayanlar tarafından araştırılıyor. Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Şans oyunları oynayan vatandaşlar bu kapsamda "Şans Topu çekilişi hangi gün ve saat kaçta yapılıyor?" sorusuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmek istiyor. İşte yeni sistem Şans Topu oyununa dair derlediğimiz bilgiler

    5 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    1 - 4 - 7 - 14 - 24 ve +1

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
    Haberler Güncel 5 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi hangi gün ve saat kaçta yapılıyor?
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