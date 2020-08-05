Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.





Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı.



Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/Sw3sf8nUfx