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    • 05.08.2020 11:56
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    Son dakika: bölgesinde 3 /'li terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Milli , bölgesinde tespit edilen 3 /'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı. 'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" dedi.

    MSB: 3 PKK/PYD'li terörist gözaltına alındı

    Milli , bölgesinde tespit edilen 3 /'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.





    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" dedi.


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