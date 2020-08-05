ETİMESGUT

Ahimesud Bulvarı ile Hikmet Özer, Şehit Hasan Özer, Atilla Eşer ve İstasyon caddelerini içine alan bölge 1 Mayıs'tan bu yana yüksek riskli olarak görülüyor. Bağlıca Mahallesi ise genel olarak 1 Mayıs'taki gibi düşük riskli olarak görülse de, Bağlıca Bulvarı ve çevresinde oluşmaya başlayan yüksek riskli bölgeler dikkat çekiyor.