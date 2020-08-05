Milli Piyango online kazı kazan sisal şans nasıl oynanır?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) online sitesinde artık kazı kazan oyunları da oynanabilecek. Şans oyunlarını sevenler için heyecan veren bu gelişmeyle birlikte oyunun içeriğini sizler için paylaştık. Peki Milli Piyango online kazı kazan sisal şans nasıl oynanacak? İşte büyük ikramiye veren bu oyunla ilgili ayrıntılar…
ONLİNE KAZI KAZAN NASIL OYNANIR?
Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir.
Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
Giriş Yap butonuna basarak, üyelik bilgilerine kaydettiğiniz e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya e-posta ile size iletilen hesap numarası bilgilerinden biri ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
İKRAMİYE NE KADAR?
Oyuncular 15 farklı oyun ile 1.2 Milyon TL değerinde büyük ikramiye kazanma fırsatını yakalayacak.
Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.
Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.