Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara çok sert tepki! "Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konya'da servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Konya'daki hastane doluluk oranları ile ilgili iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bakan Koca açıklamasında, "KONYA: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" ifadelerine yer verdi.