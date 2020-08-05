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    • 05.08.2020 22:49
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara çok sert tepki! "Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabından yaptığı paylaşımda "'da servis yatağı doluluk oranımız %48, doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan o iddialara çok sert tepki!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabından yaptığı paylaşımda "'da servis yatağı doluluk oranımız %48, doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42" ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca, Konya'daki hastane doluluk oranları ile ilgili iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. açıklamasında, "KONYA: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" ifadelerine yer verdi.

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