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    • 05.08.2020 17:51
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    uyardı: Tatilde ve da iç içe olanlar 1.5 metre çekilsin

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da iç içe olanlara yönelik önemli uyarı yapıldı. , "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi. Bayram ve tatilin araya girmesiyle birlikte sayılarında artışların gözlemlendiği de açıklanmış ve uzun süre sonra vaka sayıları 1000'in üzerine çıkmış oldu.

    Bakan Fahrettin Koca uyardı: Tatilde iç içe olanlar...

    , sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.

    BAKAN KOCA'DAN '1,5 METRE' UYARISI

    , "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

    Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tatil bölgelerinde e karşı alınması gereken kuralları ihlal eden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Bakan Fahrettin Koca uyardı: Tatilde ve bayramda iç içe olanlar 1.5 metre çekilsin
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