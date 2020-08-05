Bakan Fahrettin Koca uyardı: Tatilde iç içe olanlar...

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.

BAKAN KOCA'DAN '1,5 METRE' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tatil bölgelerinde koronavirüse karşı alınması gereken kuralları ihlal eden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.