Kefir nedir? Kefir nasıl yapılıyor? Faydaları saymakla bitmiyor!

KEFİR NEDİR?



Kefir, süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Karnıbaharı andıran görüntüsü, beyazımtırak rengi ile kefir, genellikle bezelye ve fındık büyüklüğünde tanelerden oluşur. Kefir yapımında inek, koyun, keçi ve manda sütleri kullanılmaktadır. Kefir ile yapılan araştırmalarda iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama, dış deri yırtılmaları ve çatlaklar tedavisinde kullanılmasında faydaları görülmüştür.



KEFİR NASIL YAPILIR?



Malzemeler:

1 litre süt

1 yemek kaşığı kefir tanesi (30 gr)

Cam kavanoz

Plastik süzgeç



Tarif:

1 litre sütü kaynatın.

Kaynattıktan sonra üzerinde oluşan kaymağı alın.

Cam bir kapta oda sıcaklığına (20 derece) getiririn ve kefir tanelerini ekleyin.

Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Cam kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.

Ortalama 24 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edebilirsiniz.

Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz.

Kefirinizi buzdolabında 2 gün saklayabilirsiniz.