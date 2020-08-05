Kefir nedir? Kefir nasıl yapılıyor? Faydaları saymakla bitmiyor!

Bağışıklık, sindirim, bağırsak sisteminiz için dost olan kefiri düzenli tükettiğinizde hastalıklara karşı daha güçlü hale geliyorsunuz. Bağırsak ve beyin arasındaki sıkı ilişkiyi de göz ardı etmemek gerektiği için kefir tüketimi ruh sağlığında da önem taşıyor. Kefiri hazır alarak ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte evde yapmak isteyenler için tarif…
KEFİR NEDİR?
Kefir, süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Karnıbaharı andıran görüntüsü, beyazımtırak rengi ile kefir, genellikle bezelye ve fındık büyüklüğünde tanelerden oluşur. Kefir yapımında inek, koyun, keçi ve manda sütleri kullanılmaktadır. Kefir ile yapılan araştırmalarda iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama, dış deri yırtılmaları ve çatlaklar tedavisinde kullanılmasında faydaları görülmüştür.
KEFİR NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 litre süt
1 yemek kaşığı kefir tanesi (30 gr)
Cam kavanoz
Plastik süzgeç
Tarif:
1 litre sütü kaynatın.
Kaynattıktan sonra üzerinde oluşan kaymağı alın.
Cam bir kapta oda sıcaklığına (20 derece) getiririn ve kefir tanelerini ekleyin.
Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Cam kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.
Ortalama 24 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edebilirsiniz.
Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz.
Kefirinizi buzdolabında 2 gün saklayabilirsiniz.
KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?
1- Kolesterolü azaltır
2- Sindirim sistemini güçlendirir
3- genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar
4- tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir
5- Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur.
6- İyileşme sürecini hızlandırır.
7- Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.
8- Sedef hastalığına iyi gelir.
9- Egzama tedavisinde kullanılır.
10- Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.
11- Tümörlerin büyüklüğünü azaltır.
12- Kalp hastalıklarını tedavi eder.
13- Bağırsaklardaki tıkanıklığı tersine çevirir.
14- Kan damarlarını temizler.
15- Enerji verir.
16- Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
17- Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkilidir.
18- Metabolizmayı çalıştırır.
19- Kilo vermeye yardımcıdır.
20- Aknelere iyi gelir.
21- Saçı canlandırır.
22- Diş eti hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
23- İlaçların yan etkilerini azaltır.
24- Antibiyotik kullanımı sonrasında vücuttaki iyi bakterileri korur.
25- Sindirim sistemindeki mikrofloranın korumada görev yapar.
26- Tansiyonu düzenler.
27- Kan şekerini düşürür.
28- Yağ asidi ve kolesterol seviyesini düşürür.
29- İshale iyi gelir.
30- Şişkinliği azaltır.
31- Bağırsak hareketlerini hızlandırır.
32- Strese karşı etkilidir.
33- Uyku sorunlarını çözer
34- Depresyon sürecinde kullanılabilir.