İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı'nın tavan fiyatı KDV dâhil 50 kuruş olan cerrahi maskeyi toptan alışına KDV hariç 2.89 lira vererek satın aldığı belgelenmişti.

FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İBB kaynaklarıyla görüştüklerini, kendilerine 100 bin adet maske yapıldığını söylediğini hatırlatarak, "İBB kaynakları, 'Bu halka dağıtılan maskelerden değil. Halka dağıtma adı altında birilerini zengin etmedik. Bu maskeler ağırlıklı olarak İETT şoförlerine dağıtılacak. 12 saate kadar rahatça kullanılabilen ve uzun kullanımlı maskeler.. İhaleyi salgın dönemi olduğu için acil koduyla yapıldı' dedi. Belki yarın o maskeyi gösterirler. Göstermeleri de şart. Neticede bizim taktığımız maskeler var. Bir de özel maskeden bahsediyor. İETT şoförlerine verildiğini ve 12 saat dayandığını söylüyorlar. Nasıl bir maskeymiş, görmek isteriz" dedi.

Sayın Fatih Portakal, 2.89 liralık maskeyi görmek istediğinizi söylediniz.. İBB kaynakları; o maskeyi bugün şahsınıza veya FOX TV muhabirine gösterdi mi? Bu maske haber oldu mu? #maskedüştü @fatihportakal @dogansenturk @FOXTurkiye @Mrt_Ongun pic.twitter.com/wAHP5t0G0z — KENAN KIRAN (@kenan_kiran) June 4, 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2.89 lira vererek satın alınan maskeyi basına ve kamuoyuna göstermedi.

İBB: LİTRESİ 15 LİRA OLAN DEZENFEKTAN 74 LİRADAN ALINDI