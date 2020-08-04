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    • 04.08.2020 08:53
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    Son dakika: 'te operasyonu: 16 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'te düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

    'te düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda, 19 gram uyuşturucu madde, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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