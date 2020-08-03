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    • 03.08.2020 09:31
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    Son dakika: 'te operasyonu: 17 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'te düzenlenen operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 73 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 8 tabanca ve 1 av tüfeği, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

    'te düzenlenen operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 17 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda, 73 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 8 tabanca ve 1 av tüfeği, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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