Sayısal Loto 3 Ağustos 2020 çekiliş sonuçları MPİ tarafından tarafından açıklandı. 50 Milyon TL ikramiyeli 3 Ağustos 2020 çekilişinde şanslı numaralar 34-42-39-4-61-47 ve joker numarası 72 oldu. Yeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle birlikte ikramiyeler değişti. Yenilenen oyun sistemi ile daha büyüyen ikramiyeleri kazanmak için Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler. Yepyeni oyun deneyim yaşatacağını belirten Milli Piyango´nun Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 2 numarayı doğru tahmin edenler de kazanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAYISAL LOTO 3 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü gerçekleştirilecek olan çekiliş Ankara Kızılay'daki hizmet binasında gerçekleştiriliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK ÖDÜL 50 MİLYON TL
Sayısal Loto´nun 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan çekilişinin ikramiye tutarı "tam 50 Milyon TL" olacak. Milli Piyango'nun şans oyunlarında değişikliğe gidilerek yeni kuponlar ve oynama sistemi hazırlandı. Yenilenen oyun sisteminde ikramiyeler büyüdü ancak Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.
SAYISAL LOTO'DA NUMARA SAYISI DA İKRAMİYELER DE ARTTI
Yeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle birlikte ikramiyeler değişti. Yenilenen oyun sistemi ile daha büyüyen ikramiyeleri kazanmak için Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.
Yepyeni oyun deneyim yaşatacağını belirten Milli Piyango´nun Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 2 numarayı doğru tahmin edenler de kazanacak.
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik
38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …
3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …
5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …
14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …
15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
-Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
-İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
-Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
-Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
-Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
-Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin. Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.