Doğum izni hesaplama nasıl yapılır? Annelik ve babalık izni kaç gündür?

Çalışan anne ve babaların sık sık sorguladıkları bilgiler arasında doğum izni hesaplama nasıl yapılır? Yer alıyor. Çocuk sahibi olacak anne ve babalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek veriyor ve izin hakları tanıyor. Anne ve babalar için verilen izin süreleri farklılık gösteriyor. Peki annelik ve babalık izni kaç gün olarak veriliyor. Doğum izni neye göre hesaplanıyor? işte merak edilenler…
DOĞUM İZNİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
SSK Doğum İzni ve Doğum Raporu Hakkındaki Hukuki Düzenleme 4857 Sayılı Kanunun 74. Maddesi şöyle diyor:
Yukarıda ön görülen süreler SSK'lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse artırılabilir. SSK Doğum İzni sürelerinin hepsi hekim raporu ile belirtilir.
SSK'lı gebeye hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni verilir
Gerekli görüldüğü takdirde, hekim raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim veyahut bir kesilme olmaz. Ancak bu durum için hekim raporu gerekmektedir.
İsteği ya da gereği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
DOĞUM İZNİ KAÇ GÜNDÜR?
Doğum izni sürelerine ilişkin olarak SSK'nın kadın çalışanların doğum izni hakkında ön gördüğü süre doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak belirlenmiştir.
Doğum sürecinde çoğul gebelik (yani ikiz ve üstü) söz konusu olursa bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Hak olan ücretsiz izin süresi sona erdikten sonra doğum yapan kadın çalışanın işyeri ile ilgili çalışma durumu söz konusu değilse SSK'lı çalışanlar 12 aya kadar, kamu kuruluşunda çalışanlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahip oluyorlar.
BABALIK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?
Eşi doğum yapan babalar, ister kamu çalışanı isterse de özel sektör çalışanı olsun artık ücretli izin hakkından faydalanabilmektedirler. Ancak izin süresi, kamuda ve özel sektörde farklılıklar göstermektedir.
Hukuki Düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Mazeret İzni" başlıklı 104. maddesinin (B) bendinde 'Memur çalışana, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine ya da gereklilik halinde 10 günlük babalık izin hakkı bulunmaktadır. Yani kanunda belirtildiği üzere, memura eşinin doğum yapması halinde 10 günlük babalık izni veriliyor. Özel sektör ya da kamu sektöründe sözleşmeli olarak çalışan personele eşinin doğum yapması halinde 2 gün babalık izni verilirken taşeron olarak çalışan işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Babalık izin hakkı toplam 5 gün olarak belirtiliyor.