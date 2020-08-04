Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, "İlimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün (dün) itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63 tür" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi, son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı olmaktadır. Önümüzdeki aylarda ikinci bir dalga beklentisi uzmanlarca dile getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü kötü senaryoya karşı ülkeleri uyarmaktadır. Ülkemizde de son günlerde, sınırlı olsa da, artışlar gözlenmektedir.

Hareketliliğin en fazla olduğu illerden biri olan Ankara'da il düzeyinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID 19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir"