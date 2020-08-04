Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2020 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2020 00:23
    ABONE OL

    : " kışlasındaki tamamen kontrol altına alındı"

    (), kışlasındaki boş arazide çıkan ın tamamen kontrol altına alındığını ve alevlere müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

    MSB duyurdu! Tamamen kontrol altında

    (), kışlasındaki boş arazide çıkan ın tamamen kontrol altına alındığını ve alevlere müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, 'de konuşlu Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki boş arazide saat 16.50'de kuru ot yangını çıktığı belirtildi.

    Yangının saat 18.00'de tamamen kontrol altına alındığı, halen soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yangın nedeniyle askeri tesislerde bir zararın meydana gelmediği aktarıldı.

    Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin hastanede yapılan kontrol sonrasında taburcu edildiği bilgisi de verildi.

    Haberler Güncel MSB: "Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki yangın tamamen kontrol altına alındı"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri