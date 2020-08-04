Yaklaşık 50-60 kişilik grubun eylem yaptığını anlatan Göçer, "Kendi hükümetlerini protesto ediyorlarmış. Hem gidiş hem geliş yönünü üç beş arabayla kapatmışlar. Kapıkule'ye girmeden 200 metre önce. Gurbetçiler sıkıntı çekiyor. Biz 3 saat bekledik çoluk çocuk... Bulgar polisi öyle geziyor, herhalde gece mesaisini dolduruyor. Son anda bizi ters şeritten bütün geri çevirdiler, eski bir tahliye yolundan tekrar Kapıkule'ye getirdiler." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Mahmut Güldane de Bulgaristan tarafında protesto olduğunu belirterek, "Yüzlerce araba rezil durumda bekledik. Boş yere beklettiler, çoluk çocuk rezil olduk. Sonradan aşırı ısrarlar üzerine ayrı bir yol temin ettiler, oradan aldılar. Ama 4-5 saat bekledik." dedi.